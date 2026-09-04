Pablo Vegetti y el primer doblete en Cerro Porteño: La sequía que rompió, la picante dedicatoria y “el partido pasado me puteaban”

Pablo Vegetti fue la figura del primer triunfo de Cerro Porteño en la era Gustavo Costas. El futbolista argentino convirtió dos de los tres goles en la victoria 3-1 sobre Recoleta FC por la octava fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El delantero de 37 años cortó una extensa racha sin marcar y llegó a los 9 tantos con la camiseta azulgrana.

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Vegetti, quien llegó este año procedente de Vasco da Gama, facturó por duplicado en un lapso de solo 20 minutos: marcó el 1-0 parcial, con asistencia de Ignacio Aliseda, a los 14′ y anotó el 2-0, luego de un centro de Ariel Gamarra, a los 34′, ambos en el primer tiempo. Con el doblete, igualó la misma cantidad que celebró en el torneo Apertura 2026 y la Copa Libertadores 2026.

Vegetti, quien registra tres tantos en cada uno de los tres campeonatos, volvió a convertir después de poco más de un mes: el último tanto fue el 1 de agosto, en la goleada 3-0 del conjunto de Barrio Obrero, entonces dirigido por Ariel Holan, sobre Sportivo Luqueño en La Nueva Olla de Asunción por la tercera ronda del certamen de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En el segundo tanto, Vegetti festejó con una picante dedicatoria: llevó la mano izquierda detrás de la oreja apuntando hacia los hinchas del Ciclón, que habían incluido al experimentado ofensivo en el centro de la crítica por la falta de gol. Al final, fue ovacionado y aplaudido por los aficionados en el Luis Salinas al ritmo del ‘olé, olé, olé, Pablo, Pablo’ mientras hablaba con Tigo Sports.

🔵🔴Pablo Vegetti🏴‍☠️ anotó su primer doblete con la camiseta de Cerro Porteño y fue la figura del partido ante Recoleta.#ClausuraAPF2026 pic.twitter.com/04Gvu5SRlo — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 4, 2026

Pablo Vegetti: “el partido pasado me puteaban” a cuántos goles tiene en el año

“Hoy me cantan, el partido pasado me puteaban. Es así, hermoso”, señaló a la TV entre risas Pablo Vegetti, quien tiene 9 anotaciones (y 2 asistencias) en 35 presentaciones en la temporada (torneo Apertura, Copa Libertadores, Copa Paraguay y torneo Clausura).

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1 vs. Sportivo Luqueño (02/02) - Torneo Apertura

1 vs. San Lorenzo (28/03) - Torneo Apertura

1 vs. Junior (07/05) - Copa Libertadores

1 vs. Sportivo Trinidense (15/05) - Torneo Apertura

1 vs. Palmeiras (20/05) - Copa Libertadores

1 vs. Sporting Cristal (28/05) - Copa Libertadores

1 vs. Sportivo Luqueño (01/08) - Torneo Clausura

2 vs. Recoleta FC (03/09) - Torneo Clausura

¿Qué dijo Pablo Vegetti luego del primer doblete con Cerro Porteño?

“El puesto de delantero es así. Tampoco uno venía errando muchas situaciones la verdad. Siempre digo que tengo que trabajar y hacerme cargo de los que me corresponde. Hoy tuve situaciones y las pude convertir y en otro partido no tenía. Entrego todo, en la semana y en cada partido, el gol es una consecuencia. A veces se da y a veces no, se me venía negando”, expresó Vegetti.

“Ya tengo no sé cuantos años de carrera. Me conocen, me tienen que conocer, no soy un jugador que agarra en mitad de cancha, gambeteará a cinco y la va a clavar en un ángulo. Tengo casi doscientos goles en mi carrera, no es muy difícil, no es alguien a quien no conocen. No se me venía dando nada más”, añadió el jugador una vez terminado el juego en Itauguá.