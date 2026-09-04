Cerro Porteño: ¿A cuántos puntos quedó del líder en la tabla?

Cerro Porteño superó a Recoleta FC y celebró la primera victoria del ciclo Gustavo Costas. En el cierre de la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, el Ciclón venció 3-1 al Canario en el Luis Salinas de Itauguá y recortó diferencias con el puntero 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que el martes había igualado 2-2 con Sportivo Luqueño en el Río Parapití.
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El Azulgrana, que logró el tercer triunfo en el campeonato, también dejó la parte baja de la tabla de posiciones, escalando tres lugares y manteniendo firme la posibilidad de pelear por el título a pesar de la desventaja con el Gallo como también con el escolta Libertad y el tercero Nacional. Además del Gumarelo y el Tricolor, están Sportivo Trinidense, Olimpia y Sportivo Ameliano.
La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 al finalizar la fecha 8
- 2 de Mayo 18 puntos
- Libertad 16 puntos
- Nacional 15 puntos
- Sportivo Trinidense 14 puntos
- Olimpia 13 puntos
- Sportivo Ameliano 10 puntos
- Cerro Porteño 10 puntos
- Sportivo Luqueño 10 puntos
- Guaraní 10 puntos
- Rubio Ñu 8 puntos
- Recoleta FC 7 puntos
- San Lorenzo 1 punto
Cerro Porteño subió al séptimo lugar, llegó a las 10 unidades en ocho juegos disputados y quedó a 8 puntos de 2 de Mayo. Por su lado, el conjunto de Barrio Obrero está a 6 de Libertad; a 5 de Nacional; a 4 de Sportivo Trinidense y a 3 de Olimpia. Por su lado, el Ciclón está con el mismo puntaje que Sportivo Ameliano, Sportivo Luqueño y Guaraní.