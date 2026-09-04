Cerro Porteño: ¿A cuántos puntos quedó del líder en la tabla?

Cerro Porteño superó a Recoleta FC y celebró la primera victoria del ciclo Gustavo Costas. En el cierre de la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, el Ciclón venció 3-1 al Canario en el Luis Salinas de Itauguá y recortó diferencias con el puntero 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que el martes había igualado 2-2 con Sportivo Luqueño en el Río Parapití.

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El Azulgrana, que logró el tercer triunfo en el campeonato, también dejó la parte baja de la tabla de posiciones, escalando tres lugares y manteniendo firme la posibilidad de pelear por el título a pesar de la desventaja con el Gallo como también con el escolta Libertad y el tercero Nacional. Además del Gumarelo y el Tricolor, están Sportivo Trinidense, Olimpia y Sportivo Ameliano.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 al finalizar la fecha 8

2 de Mayo 18 puntos Libertad 16 puntos Nacional 15 puntos Sportivo Trinidense 14 puntos Olimpia 13 puntos Sportivo Ameliano 10 puntos Cerro Porteño 10 puntos Sportivo Luqueño 10 puntos Guaraní 10 puntos Rubio Ñu 8 puntos Recoleta FC 7 puntos San Lorenzo 1 punto

Cerro Porteño subió al séptimo lugar, llegó a las 10 unidades en ocho juegos disputados y quedó a 8 puntos de 2 de Mayo. Por su lado, el conjunto de Barrio Obrero está a 6 de Libertad; a 5 de Nacional; a 4 de Sportivo Trinidense y a 3 de Olimpia. Por su lado, el Ciclón está con el mismo puntaje que Sportivo Ameliano, Sportivo Luqueño y Guaraní.