Cerro Porteño recupera soldados de cara al cierre de la primera rueda ante Rubio Ñu

El plantel principal de Cerro Porteño entrenó este martes por la mañana con la mira puesta en el cierre de la primera rueda (fecha 11) del torneo Clausura 2026, en el que enfrentará a Rubio Ñu este sábado a partir de las 18:30 en La Nueva Olla.

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La gran noticia en campamento azulgrana pasa por la enfermería, que de a poco empieza a vaciarse para alegría del cuerpo técnico encabezado por el argentino Gustavo Costas. El estratega podrá volver a contar con tres futbolistas que venían arrastrando lesiones y estuvieron al margen en los últimos partidos, un alivio gigante pensando en la rueda decisiva del campeonato.

El regreso esperado del “Chino” Araujo y compañía

Tras recuperarse de la cirugía en la rodilla derecha, el delantero argentino Sergio Araújo completó este martes las prácticas de manera totalmente normal. Superada una larga inactividad que databa incluso desde el año pasado —su último partido había sido en la Supercopa Paraguay ante General Caballero de Juan León Mallorquín, el 6 de diciembre del año pasado—, el atacante podría estar en la lista de convocados para recibir al conjunto albiverde.

A la vuelta de Araujo se le sumaron este martes las incorporaciones a la par del grupo de Fabricio Domínguez, quien se recuperó tras padecer una molestia ósea en el pie y cuyo último partido había sido en el clásico de la sexta fecha, además de Mateo Klimowicz, quien ya estuvo en la banca de expectativa en el reciente empate ante Guaraní. Por su parte, el delantero Juan Manuel Iturbe continúa acelerando su acondicionamiento físico particular para alcanzar su plenitud futbolística lo antes posible.

La duda en la defensa

El capitán y pilar de la defensa, Gustavo Velázquez, quien fue baja de última hora en la jornada pasada, continúa enfocado en su etapa de recuperación. Las sesiones de entrenamientos previstas para este miércoles y jueves serán determinantes y definitorias para evaluar si el zaguero llega en condiciones óptimas o si el cuerpo técnico prefiere preservarlo un partido más.