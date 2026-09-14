Cerro Porteño y la maldición de los penales

“La calentura de perder otro penal más. Cuatro puntos que perdimos por los penales. Estaríamos ahí más cerca todavía”, expresó el entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, después del empate del fin de semana con Guaraní 1-1.

Lea más: Partidos de la 11ª fecha del Clausura

Sobre el final del encuentro, el Ciclón dispuso un tiro desde los 12 pasos, pero el lanzamiento del experimentado atacante argentino Pablo Vegetti, de 37 años, fue desviado, como un “despegue de avión”.

“Sabemos con lo que contamos. Los jugadores están trabajando bárbaro, pero futbolísticamente tenemos que trabajar más”, señaló Costas luego del empate contra el Cacique.

La secuencia negativa de los penales se inició el 8 de agosto contra Ameliano, con el tiro de Vegetti tapado por Ángel Sánchez, del Sportivo Ameliano, que se impuso por 1-0, en Villeta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 16 del mismo mes, Jonatan Torres (29) tiró una “masita” que controló Luis Franco, golero del Sportivo San Lorenzo, en la victoria azulgrana por 1-0, en La Nueva Olla.

El domingo 30, también del octavo mes del año, el remate del “Bocón” Torres desde los 11 metros fue desviado por Rodrigo Morínigo, de Libertad, en el empate 1-1 en la “Capital del sentimiento”.

Y el sábado 12 de setiembre, una horrible ejecución de Vegetti salió desviado en la igualdad 1-1 con Guaraní, en el Defensores del Chaco.

La última vez que un futbolista azulgrana anotó desde el punto penal fue el 28 de mayo, en la victoria de “la mitad más uno” por 2-0 sobre Sporting Cristal, por la Copa Libertadores. El autor del tanto fue Cecilio Domínguez.

Por la última fecha de la rueda inicial del Clausura (11ª), Cerro Porteño jugará el sábado contra Rubio Ñu en Barrio Obrero, a las 18:30.