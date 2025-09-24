General Caballero JLM avanza a cuartos al imponerse en penales

Luego del 0-0 en tiempo normal entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Sportivo Ameliano, en el Parque Guairá, por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025, el Rojo altoparanaenaense demostró mayor efectividad en el desempate (4-3) para seguir en carrera en la “Copa de todos” que otorga una plaza a la Copa Libertadores 2026.

La V azulada, campeona en 2022, sufrió un duro golpe, agravando su crisis deportiva generada por la pobre campaña en el torneo Apertura, en el que marcha en la penúltima posición.

Lea más: Rubio Ñu: El Laureado resurge con la fuerza de su afición

En la siguiente instancia, General Caballero lidiará con Cerro Porteño o Sol de América, que jugarán el martes 7 de octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mañana continúa la acción

Los partidos 3 y 4 de los octavos de final de la Copa Paraguay se disputarán este jueves, con el siguiente programa:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* 2 de Mayo-Minga Guazú, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 15:30. Árbitro: Carlos Figueredo. VAR: César Avel Rolón.

* River Plate-Resistencia, en el Emiliano Ghezzi (Vista Alegre, Asunción), a las 18:30. Árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: Mario Díaz de Vivar.