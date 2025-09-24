Copa Paraguay

General Caballero JLM avanza a cuartos al imponerse en penales

General Caballero de Juan León Mallorquín avanzó a los cuartos de final luego de eliminar este miércoles en penales al Sportivo Ameliano, en juego celebrado en Villarrica.

24 de septiembre de 2025 - 19:11
Últimamente, los integrantes del General Caballero de Juan León Mallorquín se acostumbraron a este tipo de fotografías para celebrar un resultado positivo. Las principales autoridades, Julio César Aldama, Óscar Gavilán Dávalos, Julio Sebastián Aldama, el entrenador Humberto Jesús Ovelar y los componentes del plantel, luego de la clasificación a cuartos de final de la Copa Paraguay 2025, en el Parque del Guairá.
Luego del 0-0 en tiempo normal entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Sportivo Ameliano, en el Parque Guairá, por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025, el Rojo altoparanaenaense demostró mayor efectividad en el desempate (4-3) para seguir en carrera en la “Copa de todos” que otorga una plaza a la Copa Libertadores 2026.

La V azulada, campeona en 2022, sufrió un duro golpe, agravando su crisis deportiva generada por la pobre campaña en el torneo Apertura, en el que marcha en la penúltima posición.

En la siguiente instancia, General Caballero lidiará con Cerro Porteño o Sol de América, que jugarán el martes 7 de octubre.

Mañana continúa la acción

Los partidos 3 y 4 de los octavos de final de la Copa Paraguay se disputarán este jueves, con el siguiente programa:

* 2 de Mayo-Minga Guazú, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 15:30. Árbitro: Carlos Figueredo. VAR: César Avel Rolón.

* River Plate-Resistencia, en el Emiliano Ghezzi (Vista Alegre, Asunción), a las 18:30. Árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: Mario Díaz de Vivar.

