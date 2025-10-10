La APF define el calendario de los cuartos de final

La "Copa de Todos" llega a esta etapa con una notable y diversa mezcla de categorías: seis equipos de la Primera División, un representante de la División Intermedia y uno que milita en Primera División B. Se destaca la resonante ausencia de los campeones recientes. El más ganador, Libertad (monarca en 2019, 2023 y 2024), y Olimpia (campeón en 2021) no pudieron anotarse entre los ocho mejores

El calendario de la acción comenzará el martes 21 de octubre a las 18:30 horas, con el enfrentamiento entre Atlético Tembetary y Sportivo 2 de Mayo en el estadio Gunther Vögel de la Ciudad Universitaria.

El miércoles 22 de octubre será una jornada de doble cartelera. El primer turno será a las 17:00, con el cruce entre Nacional y 12 de Octubre de Itauguá en el estadio La Arboleda, del barrio Santísima Trinidad. Más tarde, a las 19:30, la atención se centrará en el choque entre el Club Guaraní y River Plate en el estadio Erico Galeano, en Capiatá.

Finalmente, los Cuartos de Final se cerrarán el jueves 23 de octubre a las 18:30. Con el duelo QUE protagonizarán Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín en el Estadio Luis Salinas. El Ciclón buscará tendrá la misión de superar por primera vez la barrera de los cuartos de final de la “Copa de Todos”, ya que nunca logró instalarse en semifinales

El campeón de esta séptima edición no solo ganará un significativo premio económico de G. 1.000.000.000 (Mil millones de guaraníes), sino que también obtendrá una codiciada plaza para la Copa Libertadores 2026.