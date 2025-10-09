Arbitraje: Carlos Paul pasa al “freezer”

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves las autoridades arbitrales de la 16ª fecha del campeonato Clausura.

Los nominados para un nuevo capítulo del certamen liguero de la temporadas son los siguientes jueces:

Viernes 10

Recoleta FC vs. Olimpia

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 17:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Trinidense vs. General Caballero JLM

Estadio: Martín Torres.

Horario: 20:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Derlis López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 11

2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Estadio: Río Parapití.

Horario: 17:30.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Tembetary vs. Libertad

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 20:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Milciades Saldívar y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Domingo 12

Ameliano vs. Guaraní

Estadio: La Fortaleza de Villeta.

Horario: 17:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y José Villagra.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Héctor Balbuena.

Nacional vs. Luqueño

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 20:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Julio Aranda y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.