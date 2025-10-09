Fútbol

Arbitraje: Carlos Paul pasa al “freezer”

Tras reprobar en el partido entre Sportivo Luqueño y 2 de Mayo, por la incorrecta expulsión del zaguero auriazul Lucas Monzón, Carlos Paul Benítez quedó desprogramado de la decimosexta ronda del torneo Clausura. La permanencia en el “freezer” del juez es por tiempo indefinido.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 19:18
Carlos Paul Benítez, Árbitro.
Carlos Paul Benítez Achar queda en el "freezer" por tiempo indefinido.

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves las autoridades arbitrales de la 16ª fecha del campeonato Clausura.

Lea más: Argentino Monzón, mal expulsado

Los nominados para un nuevo capítulo del certamen liguero de la temporadas son los siguientes jueces:

Viernes 10

Recoleta FC vs. Olimpia

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 17:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Trinidense vs. General Caballero JLM

Estadio: Martín Torres.

Horario: 20:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Derlis López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 11

2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Estadio: Río Parapití.

Horario: 17:30.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Tembetary vs. Libertad

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 20:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Milciades Saldívar y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Domingo 12

Ameliano vs. Guaraní

Estadio: La Fortaleza de Villeta.

Horario: 17:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y José Villagra.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Héctor Balbuena.

Nacional vs. Luqueño

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 20:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Julio Aranda y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Enlace copiado