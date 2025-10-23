Copa Paraguay

A qué hora juega Cerro Porteño vs. General Caballero JLM y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 08:10
El zaguero de General Caballero JLM, Alexis Rodas va a la cobertura ante la presencia del delantero de Cerro Porteño, Luis "Totín" Amarilla.
El zaguero de General Caballero JLM, Alexis Rodas va a la cobertura ante la presencia del delantero de Cerro Porteño, Luis "Totín" Amarilla.Arcenio Acuña

Cerro Porteño y General Caballero JLM disputan hoy la tercera y penúltima llave de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El “Ciclón” de Jorge Bava y el “Rojo” de Humberto “Loro” Oveler juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Luis Salinas de Itauguá. Dirige Giancarlos Juliadoza con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. General Caballero JLM: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Disputa entre atacantes, Clementino González de General Caballero JLM va al cruce ante el ofensivo de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez.
Cerro Porteño vs. General Caballero JLM: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. General Caballero JLM: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.