Cerro Porteño busca instalarse por primera vez a las semifinales de la Copa Paraguay

Cerro Porteño disputa hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El “Ciclón” enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín por un lugar en su primera semifinal: el partido comienza a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Conduce Giancarlos Juliadoza con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño, por superar la barrera de los cuartos de final

El desafío de derribar la barrera de los cuartos de final recae esta tarde-noche sobre Cerro Porteño. El ‘Ciclón’ buscará, en su séptimo intento, superar por fin esta instancia de la Copa Paraguay ante el General Caballero de Juan León Mallorquín. Desde la creación del torneo de integración en 2018, los azulgranas llevan acumulados un total de 16 presentaciones, con un balance que refleja su irregularidad: 7 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Un registro que el ‘Ciclón’ necesita mejorar urgentemente para, por fin, alcanzar su primera semifinal, en un semestre en el que también pelea por el título del torneo Clausura.

General Caballero JLM buscará dar la sorpresa

Para el General Caballero JLM, este partido es más que un pase a semifinales: es un salvavidas anímico. El ‘Rojo’ de Ka’arendy, en su cuarta temporada en la élite, pende de un hilo en la tabla de promedios y está virtualmente condenado a acompañar al Atlético Tembetary a la División Intermedia, subsistiendo por ahora gracias a un milagro matemático tras la derrota de Recoleta FC. Ante este panorama, la Copa Paraguay se erige como una vía de escape y una fuente de moral para el equipo dirigido por Humberto ‘Loro’ Ovelar, que buscará aferrarse al antecedente inmediato favorable, para generar el impacto emocional necesario que le permita encarar lo que resta de la temporada.

Cerro Porteño vs. General Caballero JLM: El ganador enfrenta a Nacional

El ganador del duelo entre Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Malloquín enfrenta en semifinales al Nacional, que ya aguarda entre los cuatro mejores. El Tricolor derrotó 2-0 al 12 de Octubre de Itauguá, representante de la Primera División B, gracias a las anotaciones de Hugo Adrián Benítez y Hugo Iván Valdez para inscribirse en la serie de los 4 mejores del certamen de integración de la APF, que otorga un boleto a la Copa Libertadores 2026. El cruce, a falta de programación oficial, sería en el mes de noviembre.

