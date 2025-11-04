Los jueces designados para las semifinales de la Copa Paraguay

El encargado de dirigir el encuentro entre el recién descendido General Caballero de Juan León Mallorquín y Nacional será Juan Gabriel Benítez. El “Rojo de Ka’erendy” intentará cerrar de buena manera el año que lo devolvió a la División Intermedia, tras cuatro temporadas militando en la élite, mientras que Nacional irá en busca de su tercera final. Cabe recordar que en 2022 cayó en penales ante Sportivo Ameliano, y en la última edición fue derrotado ante Libertad.

En el duelo de fondo, que será protagonizado por Sportivo 2 de Mayo y Guaraní, contará con la conducción arbitral de David Ojeda. El campeón de la primera edición del torneo de integración, Guaraní, irá en busca de su tercera final. Cabe recordar que en la edición inaugural, en 2018, se quedó con el cetro tras vencer en penales a Olimpia, y un año después volvió a pugnar por el título, en la final en la que cayó frente a Libertad. Por su parte, el Sportivo 2 de Mayo, que ingresa por primera vez entre los cuatro mejores, intentará seguir avanzando en la “Copa de Todos”.

Miércoles 5 de noviembre

General Caballero JLM vs. Nacional

Estadio: La Arboleda.

Horario: 17:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo 2 de Mayo vs. Guaraní

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Milciades Saldívar y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Héctor Balbuena.