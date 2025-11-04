Copa Paraguay: Por el paso a la gran final

El partido semifinal de la Copa Paraguay 2025 de primer turno será protagonizado por Nacional y General Caballero de Juan León Mallorquín, en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 17:30.

El duelo nocturno será animado por Guaraní y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, a las 20:00.

Los duelos son de eliminación directa, por lo que en caso de igualdad al cabo del tiempo reglamentario, los mismos serán definidos a través de los penales.

Los triunfadores pugnarán por la corona, probablemente el próximo miércoles 26, en Capiatá.

Para llegar a esta instancia, la Academia dejó en camino a 1º de Enero de Nueva Colombia, Trinidense y 12 de Octubre de Itauguá.

El Rojo mallorquino pasó por Humaitá de Mariano Roque Alonso, Ameliano y Cerro Porteño.

El Cacique dejó en camino a Benjamín Aceval de Villa Hayes, Libertad y River Plate, mientras que el Gallo norteño eliminó a Encarnación FC, Minga Guazú y Tembetary.

De los cuatro clubes que siguen en carrera, solo Guaraní pudo lograr el título, en la edición inaugural del evento, en el 2018.

El más ganador es Libertad, con tres coronas. Olimpia y Ameliano conquistaron el cetro una vez.

El goleador histórico del certamen es el liberteño Lorenzo Melgarejo, con ocho tantos.

La mayor goleada se produjo en el 2021, año en el que Fernando de la Mora, de la División Intermedia, superó por 17-0 a Atlético Trébol de Loma Plata, representante de la UFI.