La final de la Copa Paraguay 2025 tiene horario confirmado

2 de Mayo y General Caballero de Juan León Mallorquín disputarán la final de la Copa Paraguay 2025. El partido por el título había confirmado con anterioridad la fecha y el estadio, pero restaba conocer el horario de inicio. La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reveló hoy la hora del encuentro entre el Gallo norteño y el Rojo de Ka’arendy.

Los dirigidos por Felipe Giménez, que vencieron a Guaraní en semifinales, y los conducidos por Humberto Ovelar, que eliminaron a Nacional en la ronda anterior (a Cerro Porteño en cuartos), jugarán definirán al campeón del certamen nacional el domingo 16 de noviembre, a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Río Paraptí de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Copa Paraguay: El anuncio del hora de la final