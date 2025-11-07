Sebastián Aldama y el estadio de la final: “Un balde de agua fría”

General Caballero de Juan León Mallorquín enfrentará a 2 de Mayo en la final de la Copa Paraguay 2025 en el Río Parapití. El sorteo, acuerdo realizado por ambos presidentes, determinó que el estadio ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero reciba el partido por el título del certamen nacional. “Eramos conscientes que podía ser”, expresó Sebastián Aldama.

Lea más: El Río Parapiti será la sede de la final de la Copa Paraguay

El Rojo de Ka’arendy viajará unos 500 kilómetros para el duelo frente al Gallo norteño. “Es un balde de agua fría, pero se hizo lo más justo. Sabíamos que uno de los dos iba a ser local, eso ya es una ventaja. Una distancia linda la que haremos, pero sabemos que nos acompañará nuestra gente”, comentó el gerente deportivo del club del Departamento de Alto Paraná.

La final será el domingo 16 de noviembre

2 de Mayo y General Caballero disputarán la final de la Copa Paraguay 2025 el domingo 16 de noviembre, en horario a confirmar. Hasta el momento, la Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no reveló la distribución del total de la capacidad del Río Parapití. “Creo que vamos a tener un buen foro para nuestro público”, mencionó Aldama.