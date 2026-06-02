El 12 de Octubre firmó un triunfo agónico y zafó de la primera fase

En la continuidad de la primera fase del certamen, el 12 de Octubre de Itauguá superó por 3-2 a Atlántida SC en un duelo electrizante entre representantes de la Primera División B, logrando así una clasificación muy festejada a la siguiente ronda del torneo de integración de la APF.

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El encuentro fue un ida y vuelta constante donde la efectividad en los minutos clave terminó dictando la sentencia en favor del cuadro itaugüeño. El marcador se abrió a los 31 minutos a favor de Atlántida por obra de Hugo Fariña, pero el “12” reaccionó rápido y emparejó las acciones a los 37 mediante Javier Cazal para irse al descanso en igualdad.

En el complemento, el conjunto oceánico volvió a ponerse al frente a los 71 minutos con el tanto de David Quintana, obligando al elenco de Itauguá a apelar a la épica. El empate transitorio llegó a los 82 minutos gracias a Rodrigo Mosqueda, dejando un final abierto y de alta tensión.

La gran alegría de la noche llegó en el tiempo de descuento, concretamente a los 92 minutos, cuando Alan Paredes emergió para desatar la locura del público itaugüeño y sellar el emotivo 3-2 definitivo.

Con la clasificación en el bolsillo, el “Tejedor” ya empieza a mirar de reojo el horizonte en la competencia de integración nacional. En la próxima ronda de la Copa de Todos, el 12 de Octubre se enfrentará con el ganador del duelo entre Teniente Fariña de Caacupé y Juventud Ypanense.

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Estadio: Luis Salinas (Itauguá). Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Cristóbal Alderete y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

12 de Octubre de Itauguá (3): Santiago Godoy; Máximo Mareco, Matías Leguizamón, Marcelo Argaña y Matías Leguizamón; Júnior Roa (75’ Matías Alfonso), Kevin Salinas, Enzo Céspedes (79’ Jonatan Villarta) y Maximiliano Rolón (75’ Alexis Insfrán); Ángel D’Ecclesiis (56’ Rodrigo Mosqueda) y Javier Cazal. D.T.: Orlando Bordón.

Atlántida SC (2): Job Gómez; Matías Gómez (83’ Matías Pérez), Hugo Fariña, Eder Alfonzo y Ángel Martínez; Gianfranco Ojeda (60’ Giuliano Fatecha), Franco Rolón (70’ Jonathan Amarilla), Bruno Ríos y Víctor Ayala; Giancarlo Franco (83’ Juan Cañete) y Arturo Miranda (60’ David Quintana). D.T.: Paulo Da Silva.

Goles: 37’ Javier Cazal, 82’ Rodrigo Mosqueda y 90’+2’ Alan Paredes (12O); 31’ Hugo Fariña y 71’ David Quintana (A). Amonestados: 74’ Júnior Roa y 90’+3’ Rodrigo Mosqueda (12O); 2’ Eder Alfonzo, 22’ Franco Rolón, 32’ Bruno Ríos y 84’ Hugo Fariña (A). Incidencia: A los 37’ el golero Job Gómez (A) desvió el tiro penal de Javier Cazal (12O).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol