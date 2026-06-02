Atlético Colegiales suma sus primeros puntos en el triangular

Atlético Colegiales, militante de la Primera B, derrotó por 3-2 a General Díaz, representante de la Primera C, en el debut de ambos equipos en la Copa Paraguay. Con este sufrido pero festejado triunfo, el “Librero” suma sus primeros tres puntos en uno de los dos triangulares que dan vida a esta instancia de la competencia.

Antes de llegar a la media hora de partido, el elenco “librero” inauguró el marcador. El encargado de romper el cero fue Matheus Marinho, quien desde la medialuna del área ejecutó un tiro libre magistral: sacó un zurdazo rasante por afuera de la barrera que se terminó incrustando en el poste derecho del arquero Diego Villagra.

La reacción de las “Águilas” de Luque no se hizo esperar. Pasando la media hora de juego, lograron el tanto de la paridad mediante una gran acción colectiva. Fernando Garcete rompió líneas con una diagonal de izquierda al medio y cedió el balón para Jonás Colmán, quien de frente a la portería sacó un derechazo de primera que ingresó rasante al costado derecho de Eduardo Morel.

Ya en la etapa complementaria, el representante de la tercera categoría (Colegiales) volvió a pasar al frente. El tanto tuvo su origen en un lateral llovido de Arsenio Ortiz al primer poste; allí apareció la peinada de Orlando Ávila para dejar a merced de la definición a Gerardo Echeverría, quien con un derechazo de primera depositó el esférico al fondo de la red.

Llegando al último cuarto de hora, el elenco comandado por Carlos Rubén Borja volvió a emparejar el marcador. Tras un lateral ofensivo y entre un enredo defensivo, Alan Burgos emergió para llevarse el esférico con una diagonal de izquierda al medio. Pese a tener tapado el ángulo de tiro, sacó un derechazo al primer poste que terminó sorprendiendo por completo a Eduardo Morel para poner el 2-2.

Ya en la recta final del partido, el equipo dirigido por Néstor Montañez volvió a pasar al frente repitiendo la fórmula aérea que tanto daño le hizo al rival. Un nuevo lateral de Arsenio Ortiz fue directamente al primer poste, donde el receptor esta vez fue Lucas López. Este, con total lucidez, la metió de cabeza al punto penal para el frentazo goleador de Antonio Paredes, desatando la locura librera con el 3-2 definitivo.

🔴⚪️En un PARTIDAZO en el Ricardo Gregor, Atlético Colegiales derrotó 3-2 a General Díaz por la primera semana de la #CopaParaguayAPF.



🔛El próximo juego de este triangular se disputará entre General Díaz y Oriental (Primera C), el próximo martes 9 de junio a las 18:00 en el… pic.twitter.com/vItSBdUWgB — Tigo Sports (@TigoSportsPY) June 2, 2026

Lo que se viene en el Triangular

El próximo juego de esta llave se disputará entre General Díaz y Oriental (ambos de la Primera C) el próximo martes 9 de junio a las 18:00 en el estadio Emiliano Ghezzi, donde el conjunto luqueño estará obligado a ganar para mantener encendidas sus chances de clasificación.

Atlético Colegiales 3-2 General Díaz

Estadio: Ricardo Grégor (Campo Grande). Árbitro: Basilio Jara. Asistentes: José Rodríguez y Juan Peralta. Cuarto árbitro: José Franco.

Atlético Colegiales (3): Eduardo Morel; Juan Cuevas, Orlando Ávila, Antonio Paredes y Néstor González; Víctor Barchello (70’ Lucas López), Hugo Romero, Robert Espínola (54’ Jeremías Acosta) y Gustavo Ozorio (70’ Arsenio Ortiz); Matheus Marinho (74’ Thiago Villalba) y Gerardo Echeverría (74’ Willian Miranda). D.T.: Néstor Montañez.

General Díaz: Diego Villagra; Marcos Díaz, Cristhian Caballero (78’ Juan Gallego), Miguel Espínola y Elías Ibáñez; José Marín, Ricardo Ortiz (87’ Guillermo Huésped), Fernando Garcete y Almir Barrios; Alan Burgos y Jonás Colmán (65’ Guillermo Baranda). D.T.: Carlos Borja.

Goles: 26’ Matheus Marinho (AC); 36’ Jonás Colmán (GD); 70’ Gerardo Echeverría (AC); 75’ Alan Burgos (GD); 83’ Antonio Paredes (AC). Amonestados: 5’ Orlando Ávila, 52’ Juan Cuevas y 90’+1’ Willian Miranda (AC); 11’ Marcos Díaz, 24’ Cristhian Caballero, 30’ Ricardo Ortiz y 90’+1’ Guillermo Baranda (GD). Expulsado: 90’+3’ Juan Gallego (GD).

* Datos proveídos en el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol