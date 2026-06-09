General Díaz golea a Oriental y suma sus primeros puntos en la Copa Paraguay

El cotejo se realizó en el estadio “Emiliano Ghezzi” del Barrio Vista Alegre y las águilas aprovecharon la debilidad del team de Ricardo Brugada, para por el score de 5 goles contra 1, por la segunda semana de la Copa de Todos.

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Richard Ortiz y José Martín colaboraron con dobletes para las Águilas, y Ángel Vera se encargó de anotar el quinto gol, en tanto, para el conjunto de Oriental, descontó Ángel Duarte.

En el sistema triangular, tanto Gral. Díaz como Colegiales suman 1 victoria, mientras Oriental está sin punto y deberá enfrentar al Atlético, el 2 de julio, en el “Ricardo Gregor”.

General Díaz 5 - Oriental 1

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Ángel Fleytas. Asistentes: Edilson Florenciano y Christian Chaparro. Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

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General Díaz: Diego Villagra; Benjamín Aquino (66’ Patricio Mendieta), Marcos Díaz, Miguel Espínola y Elías Ibáñez; José Marín (60’ Almir Barros), Fernando Garcete, Pedro Cantero y Ricardo Ortiz (60’ Andrés Baranda); Alan Burgos (66’ Ángel Vera) y Jonás Colmán (78’ Lucas Benítez). DT: Carlos Borja.

Oriental: Joseph Esquina; Erwin Sánchez (70’ Ulises Montanía), Alex Villalba, Avelino Almeida (38’ Aurelio Nunes) y Josué Segura; Claudio Plaza (66’ Fredy Dure), Ángel Duarte, Elías Duarte y Juan Riveros (46’ Carlos Brizuela); Iván Cañete y Nathan Da Paixao (38’ Efraín Bristán). DT: Éver Barrientos.

Goles: 30’ y 36’ Ricardo Ortiz, 33’ y 46’ José Marín, 86’ Ángel Vera (GD); 45’+3’ Ángel Duarte (O).

Amonestados: 18’ Miguel Espínola, 90’ Marcos Díaz y 90’+2’ Almir Barros (GD); 50’ Alex Villalba y 88’ Carlos Brizuela (O). Expulsado: 48’ Pedro Cantero (GD).