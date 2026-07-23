Sexta semana de la Copa Paraguay se cierra con tres enfrentamientos

Clubes de la División Intermedia, la Primera División B y la Unión del Fútbol del Interior (UFI) entrarán en acción en esta jornada por el acceso a la tercera fase de la Copa Paraguay 2026.
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Los enfrentamientos que darán cierre a la sexta semana de competición de la octava edición de la “Copa de Todos” son los siguientes:
Atlético Campo Florido de José Leandro Oviedo (Itapúa, UFI) vs. Atlético Tembetary (Intermedia)
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 13:00.
Árbitro: Jhonatan González.
Asistentes: Víctor Dávalos y Néstor Sotto.
Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.
Sportivo Iteño (Primera B) vs. Deportivo Capiatá (Intermedia)
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 15:30.
Árbitro: Carlos Figueredo.
Asistentes: Ricardo Ortiz y Joel Noguera.
Cuarto árbitro: Alberto Candia.
Naciones Unidas de Filadelfia (Boquerón, UFI) vs. Independiente CG (Intermedia)
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 18:00.
Árbitro: Óscar Amarilla.
Asistentes: Paulo López y Tania Martínez.
Cuarto árbitro: Pedro Baranda.