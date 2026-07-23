Copa Paraguay
23 de julio de 2026 a la - 10:13

Sexta semana de la Copa Paraguay se cierra con tres enfrentamientos

El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande albergará este jueves dos partidos de la Copa Paraguay 2026.
El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande albergará este jueves dos partidos de la Copa Paraguay 2026.Gentileza

La sexta semana de la Copa Paraguay 2026 se cierra este jueves con tres partidos, dos a disputarse en Asunción, sobre césped sintético, y uno en Capiatá, sobre la superficie de empastado natural.

Por ABC Color

Clubes de la División Intermedia, la Primera División B y la Unión del Fútbol del Interior (UFI) entrarán en acción en esta jornada por el acceso a la tercera fase de la Copa Paraguay 2026.

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Los enfrentamientos que darán cierre a la sexta semana de competición de la octava edición de la “Copa de Todos” son los siguientes:

Atlético Campo Florido de José Leandro Oviedo (Itapúa, UFI) vs. Atlético Tembetary (Intermedia)

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 13:00.

Árbitro: Jhonatan González.

Asistentes: Víctor Dávalos y Néstor Sotto.

Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

Sportivo Iteño (Primera B) vs. Deportivo Capiatá (Intermedia)

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 15:30.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Ricardo Ortiz y Joel Noguera.

Cuarto árbitro: Alberto Candia.

Naciones Unidas de Filadelfia (Boquerón, UFI) vs. Independiente CG (Intermedia)

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 18:00.

Árbitro: Óscar Amarilla.

Asistentes: Paulo López y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Pedro Baranda.