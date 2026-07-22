Guaireña supera a Sport Colombia y avanza a la tercera fase de la Copa Paraguay

El conjunto albiceleste de Villarrica abrió el marcador por intermedio de Gastón Muñoz, pero el “Toro” fernandino reaccionó y llegó a la igualdad gracias a Arnaldo Galeano.
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En la segunda parte, el equipo dirigido por Carlos Duarte inclinó definitivamente la balanza a su favor. Cristian Paredes devolvió la ventaja a Guaireña y Martín Amarilla sentenció el compromiso con el tercer tanto, asegurando el triunfo por 3-1.
Con esta victoria, Guaireña FC avanzó a la tercera ronda de la Copa de Todos, donde tendrá como próximo rival a 12 de Octubre de Itauguá, en busca de seguir su camino en el certamen nacional.
Síntesis
Copa Paraguay – Fase 2 – Semana 6
Sport Colombia 1-Guaireña 3
Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.
Sport Colombia: José Miers, Óscar Amarilla, Sixto Ramírez, Enzo Ávalos y Nelson Amarilla; Alejandro Acosta (70’ Juan Echeverría), Nery Balbuena (70’ Freddy Coronel), Arnaldo Galeano y Julián Ascacibar; Gerson Páez (60’ Alexis Núñez) y Rodrigo Vera (60’ Ramiro Bernal). D.T.: Osvaldo Cohener.
Guaireña FC: Marcos Giménez; Jaime Peralta, José Arias, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia; Cornelio González (89’ Jefesron Torales), Rosalino Toledo, Erwin Quintana (60’ Aarón Monges) y Cristian Paredes (84’ Fabio Ávalos); Martín Amarilla (84’ Marcos Andino) y Gastón Muñoz (60’ Édgar González). D.T.: Carlos Duarte.
Goles: 31’ Arnaldo Galeano (SC); 3’ Gastón Muñoz, 60’ Cristian Paredes y 67’ Martín Amarilla (GFC). Amonestados: 14’ Rodrigo Vera, 64’ Nery Balbuena y 81’ Enzo Ávalos (SC); 14’ José Arias y 90’+1’ Juan Ascacibar (GFC).