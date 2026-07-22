Copa Paraguay
22 de julio de 2026 a la - 21:12

Guaireña supera a Sport Colombia y avanza a la tercera fase de la Copa Paraguay

Guaireña avanza a la siguiente ronda de la Copa Paraguay.
Guaireña avanza a la siguiente ronda de la Copa Paraguay.

Guaireña FC cumplió con su objetivo y selló su clasificación a la tercera fase de la Copa de Todos al derrotar por 3-1 a Sport Colombia, en el encuentro disputado en el estadio Municipal de Carapeguá, por la continuidad de la sexta semana del certamen.

Por ABC Color

El conjunto albiceleste de Villarrica abrió el marcador por intermedio de Gastón Muñoz, pero el “Toro” fernandino reaccionó y llegó a la igualdad gracias a Arnaldo Galeano.

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En la segunda parte, el equipo dirigido por Carlos Duarte inclinó definitivamente la balanza a su favor. Cristian Paredes devolvió la ventaja a Guaireña y Martín Amarilla sentenció el compromiso con el tercer tanto, asegurando el triunfo por 3-1.

Con esta victoria, Guaireña FC avanzó a la tercera ronda de la Copa de Todos, donde tendrá como próximo rival a 12 de Octubre de Itauguá, en busca de seguir su camino en el certamen nacional.

Síntesis

Copa Paraguay – Fase 2 – Semana 6

Sport Colombia 1-Guaireña 3

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Sport Colombia: José Miers, Óscar Amarilla, Sixto Ramírez, Enzo Ávalos y Nelson Amarilla; Alejandro Acosta (70’ Juan Echeverría), Nery Balbuena (70’ Freddy Coronel), Arnaldo Galeano y Julián Ascacibar; Gerson Páez (60’ Alexis Núñez) y Rodrigo Vera (60’ Ramiro Bernal). D.T.: Osvaldo Cohener.

Guaireña FC: Marcos Giménez; Jaime Peralta, José Arias, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia; Cornelio González (89’ Jefesron Torales), Rosalino Toledo, Erwin Quintana (60’ Aarón Monges) y Cristian Paredes (84’ Fabio Ávalos); Martín Amarilla (84’ Marcos Andino) y Gastón Muñoz (60’ Édgar González). D.T.: Carlos Duarte.

Goles: 31’ Arnaldo Galeano (SC); 3’ Gastón Muñoz, 60’ Cristian Paredes y 67’ Martín Amarilla (GFC). Amonestados: 14’ Rodrigo Vera, 64’ Nery Balbuena y 81’ Enzo Ávalos (SC); 14’ José Arias y 90’+1’ Juan Ascacibar (GFC).