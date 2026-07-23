Tembetary accede a la tercera fase de la Copa Paraguay

Mientras el Atlético Tembetary se desenvolvía como pez en el agua sobre la pista sintética del Independiente de Campo Grande, al Campo Florido le costó todo, la superficie, la dinámica del rival, el desgaste físico y demás. Fue goleada por 5-1 de los nómadas, en la segunda fase de la Copa Paraguay 2026.

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El elenco de la División Intermedia no tuvo inconvenientes para superar al monarca departamental del Itapúa, que tiene el mérito de haberse consagrado en su zona y avanzar a la segunda ronda de la “Copa de Todos”.

En la siguiente instancia, los rojiverdes lidiarán con el 1° de Marzo de Fernando de la Mora, de la Primera División B.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Víctor Dávalos y Néstor Sotto. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

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Campo Florido: Carlos Zarza; Jorge Araújo, Diego Martínez, Luis Giménez y Elvis Figueredo (74’ Fabricio Ocampos); Michel Bobadilla (46’ Juan Insfrán), Josué Machuca, Aldo Prieto (79’ Milton Paiva) y Aldair Peralta (79’ Lorenzo Vera); Diego Zarza y Diego Verdún (46’ Juan Brítez). D.T.: Juan Cardozo.

Tembetary: Eduardo Ortellado; Ángel Cristaldo, Líder Cáceres (61’ Cristian Recalde), Édgar Ferreira y Alan Paredes; Sebastián Ruiz Díaz (75’ Iván Jara), Galo Galarza, José Cardozo y José Groselle (61’ Elías Peralta); Derlis Martínez (75’ Damián Cura) y Matías Silvero (46’ Fernando Alarcón). D.T.: Sergio Orteman.

Goles: 15’ y 23’ Derlis Martínez, 44’ Sebastián Ruiz Díaz, 85’ y 90’ Fernando Alarcón (T); 87’ Juan Brítez (CF). Amonestados: 36’ Elvis Figueredo y 43’ Josué Machuca (CF); 88’ Elías Peralta (T).