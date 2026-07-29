Copa Paraguay
29 de julio de 2026 a la - 22:02

Deportivo Santaní avanzó a la tercera fase de la Copa Paraguay

Lenon De Souza marcó el gol de la clasificación para Santaní.
Lenon De Souza marcó el gol de la clasificación para Santaní.

Deportivo Santaní aseguró su clasificación a la tercera fase de la Copa Paraguay tras derrotar por 1-0 a Presidente Hayes, en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fase del certamen.

Por ABC Color

El único tanto del partido llegó en la primera etapa por intermedio de Lenon Farías, cuya definición fue suficiente para que el conjunto del Tapiracuái sellara su pase a la siguiente instancia.

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Con este triunfo, Deportivo Santaní se instaló en la tercera fase de la Copa de Todos, donde tendrá como próximo rival a Recoleta FC en busca de un lugar en los octavos de final.

Síntesis

Presidente Hayes 0-Deportivo Santaní 1

Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: César Rolón. Asistentes: Derlys González y Noel Duarte. Cuarto árbitro: José Armoa. 

Presidente Hayes: Lucio Minaberrigaray; Nahuel Duré (83’ Gerson Ortiz), Fabricio Calonga, Ángel Guillén y Guido Ibáñez (68’ Óscar Bogado); Édgar Duarte (56’ Orlando González), Manuel Morel, Juan Ruiz Díaz y Lucas Davies; Aron Caballero (56’ Enzo Sosa) y Antonio Silva (68’ Lautaro Manzur). D.T.: Nicolás Enciso.

Deportivo Santaní: Horacio Almada; Pedro Franco, Martín Giménez, Richard Leite y Juan González; Matías López (46’ Joel Caballero), Ángel Colmán (38’ Hugo Esquivel), Brahian Martínez y Édgar Villalba (61’ Ramón Ríos); Lenon De Souza (61’ Arnaldo Zárate) y Orlando Bogado (46’ Enrique Estigarribia). D.T.: Julio Irrazábal.

Gol: 23’ Lenon De Souza (DS). Amonestados: 81’ Orlando González y 88’ Lautaro Manzur (PH); 9’ Juan González y 50’ Martín Giménez (DS).