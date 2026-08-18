Entradas habilitadas para el clásico de Trinidad

El estadio La Arboleda será sede el viernes el partido entre Rubio Ñu y Sportivo Trinidense, por la sexta fecha del campeonato Clausura, a las 18:30.

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El Laureado, que buscará la primera derrota del año contra su tradicional rival, puso a la venta las localidades para la barriada, con costos de 30.000 y 50.000 guaraníes.

Los tickets pueden ser adquiridos vía online a través de Tuti, o de manera presencial en las boleterías del estadio, el día del partido.

El club albiverde aclaró que los menores de 10 años ingresarán de manera gratuita.

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En términos globales, Rubio Ñu es una institución más grande, aunque en los últimos años, Trinidense alcanzó una dimensión mayor desde su ascenso en 2022, compitiendo en la Copa Libertadores y en la Sudamericana.

El Laureado totaliza 74 temporadas en la máxima categoría de nuestro balompié, pero aún con el casillero vacío en torneos de la Conmebol. La Cruz amarilla acumula 8 años en el círculo privilegiado.

En este 2026, Trinidense le ganó por primera vez a su acérrimo adversario en la División de Honor. En la rueda inicial del Apertura venció por 1-0, mediante la agónica conversión de Nelson Ariel Gauto.

En la rueda de las revanchas, los auriazules conquistaron una aplastante victoria por 4-0 en el Martín Torres, con las anotaciones de Sergio Mendoza, Fernando Romero, Tobías Morínigo y Nicolás Maná.

Con estos marcadores, el historial general quedó en 4 triunfos de Rubio Ñu, 4 empates y 2 de Trinidense.