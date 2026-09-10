Oficial: El fixture de los octavos de final de Copa Paraguay 2026

La Copa Paraguay 2026 anunció hoy el calendario de los octavos de final. 2 de Mayo, San Lorenzo, Libertad, Recoleta FC, Nacional, Cerro Porteño, Rubio Ñu, Olimpia y Sportivo Luqueño son los clubes de la Primera División que continúan en carrera. El resto de la llave está compuesto por 5 de la División Intermedia, 1 de la Primera División B y 1 de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Lea más: Guaraní vs. Cerro Porteño: Los precios de entradas con promos 2x1
El certamen nacional, que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2027 (Paraguay 4), disputará las ocho series entre finales de setiembre y comienzo de octubre: el Ciclón de Gustavo Costas medirá a Rubio Ñu en el Luis Salinas de Itauguá, mientras que el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrentará a Sportivo Luqueño en el Defensores del Chaco de Asunción.
Copa Paraguay 2026: El fixture de los partidos de los octavos de final
Martes 22 de setiembre
- 2 de Mayo vs. Sol de América: 18:30, Emiliano Ghezzi
Miércoles 23 de setiembre
- San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: 16:00, Juan José Vázquez
- Fernando de la Mora vs. Libertad: 18:30, Arsenio Erico
Jueves 24 de setiembre
- Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: 16:00, Ricardo Gregor
- Recoleta FC vs. Guaireña: 18:30, Gunther Vogel.
Martes 30 de setiembre
- Independiente CG vs. Nacional: 17:00, La Arboleda
- Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: 19:30, Luis Salinas
Jueves 1 de octubre
- Olimpia vs. Sportivo Luqueño: 19:00, Defensores del Chaco