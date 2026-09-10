Oficial: El fixture de los octavos de final de Copa Paraguay 2026

La Copa Paraguay 2026 anunció hoy el calendario de los octavos de final. 2 de Mayo, San Lorenzo, Libertad, Recoleta FC, Nacional, Cerro Porteño, Rubio Ñu, Olimpia y Sportivo Luqueño son los clubes de la Primera División que continúan en carrera. El resto de la llave está compuesto por 5 de la División Intermedia, 1 de la Primera División B y 1 de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

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El certamen nacional, que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2027 (Paraguay 4), disputará las ocho series entre finales de setiembre y comienzo de octubre: el Ciclón de Gustavo Costas medirá a Rubio Ñu en el Luis Salinas de Itauguá, mientras que el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrentará a Sportivo Luqueño en el Defensores del Chaco de Asunción.

Copa Paraguay 2026: El fixture de los partidos de los octavos de final

Martes 22 de setiembre

2 de Mayo vs. Sol de América: 18:30, Emiliano Ghezzi

Miércoles 23 de setiembre

San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary : 16:00, Juan José Vázquez

Fernando de la Mora vs. Libertad: 18:30, Arsenio Erico

Jueves 24 de setiembre

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño : 16:00, Ricardo Gregor

Recoleta FC vs. Guaireña: 18:30, Gunther Vogel.

Martes 30 de setiembre

Independiente CG vs. Nacional : 17:00, La Arboleda

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: 19:30, Luis Salinas

Jueves 1 de octubre

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: 19:00, Defensores del Chaco

El cuadro de los octavos y el camino a la final de la Copa Paraguay 2026