Guaraní vs. Cerro Porteño: Los precios de entradas con promos 2x1

Guaraní publico hoy los precios de las entradas para el clásico ante Cerro Porteño por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Francisco Arce, que modifico la localía, recibirá al Ciclón de Gustavo Costas en el Defensores del Chaco por pedido de la Policía Nacional. El partido es el sábado a las 16:00, hora de nuestro país.

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El Aborigen habilitó únicamente los sectores de Gradería Norte, Gradería Sur y Preferencia: el primero es destinado únicamente para los hinchas azulgranas; el segundo es exclusivamente para los aficionados aurinegros, mientras que el tercero es compartido (E y D para los visitantes y el resto para los anfitriones). El club decidió que los espectadores locales tengan una promoción de 2x1.

Guaraní vs. Cerro Porteño: ¿Dónde pueden adquirir las entradas?

La venta de entradas para todos los hinchas está habilitada en www.tuti.com.py. “La app de tuit es obligatoria para ingresar al estadio, la entrada estará disponible como QR dinámico en la sección Mis Tickets”, informó Guaraní en las redes sociales. “Los niños deberán contar con su propia entrada o ser Socio Infantil/Juvenil”, añadió la institución en un comunicado.

Guaraní vs. Cerro Porteño: Cuáles son los precios de las entradas