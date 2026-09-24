Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Atlético Tembetary y Sportivo Iteño disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Rojiverde de la División Intermedia y los Alfareros de la Primera División B juegan a las 16:00, hora de nuestro país, en el césped sintético del estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción. El ganador de la serie enfrenta a Sol de América, que goleó 4-0 y eliminó al 2 de Mayo.
Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 16:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- El Salvador: 13:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
- Estados Unidos - Este: 15:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
- Bélgica: 21:00 horas
- Marruecos: 20:00 horas
- Sudáfrica: 21:00 horas
Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports +
- Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
- IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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