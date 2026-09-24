Copa Paraguay
24 de septiembre de 2026 a la - 12:40

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

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Atlético Tembetary y Sportivo Iteño disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra
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Atlético Tembetary y Sportivo Iteño disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Rojiverde de la División Intermedia y los Alfareros de la Primera División B juegan a las 16:00, hora de nuestro país, en el césped sintético del estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción. El ganador de la serie enfrenta a Sol de América, que goleó 4-0 y eliminó al 2 de Mayo.

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 16:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • El Salvador: 13:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 15:00 horas
  • Inglaterra: 20:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Bélgica: 21:00 horas
  • Marruecos: 20:00 horas
  • Sudáfrica: 21:00 horas

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports +

  • Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
  • IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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