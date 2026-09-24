Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Atlético Tembetary y Sportivo Iteño disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Rojiverde de la División Intermedia y los Alfareros de la Primera División B juegan a las 16:00, hora de nuestro país, en el césped sintético del estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción. El ganador de la serie enfrenta a Sol de América, que goleó 4-0 y eliminó al 2 de Mayo.

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú : 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia : 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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