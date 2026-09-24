Tembetary elimina a Iteño y va al encuentro de Sol de América

En este cruce de la Copa Paraguay 2026 se dio la lógica, no la sorpresa, ya que el Atlético Tembetary, que compite en la segunda categoría (División Intermedia), se impuso por 2-0 al Sportivo Iteño, del tercer nivel (Primera División B).

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El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande albergó el encuentro entre clubes de ascenso, que tuvieron que lidiar sobre la superficie de césped sintético, algo novedoso para la mayoría de los atletas.

Los nómadas rompieron el cero al minuto 31 mediante la anotación de Cristian Mercado. Al 37 se quedaron en inferioridad numérica por la expulsión Alejandro Chaparro. Sin embargo, lograron conservar la ventaja e ir al descanso con la tranquilidad de estar al frente en el marcador.

⚽️ Así fue el golazo de Cristian Mercado para el primero de Tembetary.



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Al 72, Sebastián Ruiz Díaz anotó el tanto tranquilizador para Tembetary, que saló a relucir su mejor preparación física.

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⚽️ Sebastián Ruiz Díaz anotó el segundo de Tembery ante Iteño.



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El Sportivo hizo un gran desgaste físico para anotar, pero no pudo. Al 78 también quedó con 10 con la tarjeta rojas exhibida a Abel Meza, a instancias del VAR y quedó aún más debilitado.

A pesar de haber quedado al margen, la campaña del Tricolor de la ciudad del Cántaro y la miel es digna de ser destacada, ya que superó tres instancias, contra el Martín Ledesma de la Primera B (1-1 y 5-4 en penales), el Deportivo Capiatá de la Intermedia (3-1) y el primer campeón de la Copa de Todos, Guaraní (2-1).

“Tembe” arrancó con goleada sobre Atlético Campo Florido de José Leandro Oviedo, Itapúa (5-1), de la Unión del Fútbol del Interior, y luego derrotó al 1º de Marzo de Fernando de la Mora (3-2), de la Primera B.

De esta forma, Tembetary y Sol de América (que viene de golear 4-0 al 2 de Mayo) jugarán en cuartos y la Intermedia tendrá un representante en las semifinales de la Copa de Todos, aunque por más que obtenga el título, ningún club del circuito de ascenso podrá alcanzar la máxima recompensa: la clasificación a la Copa Libertadores. La plaza solo podrá ser cubierta por un integrantes de la división de Honor.

Detalles del match

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Esteban Testta y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Carlos Paul Benítez. AVAR: José Cuevas.

Tembetary: Eduardo Ortellado; Carlos López (46’ Victor Barrios), Líder Caceres, Alexander Meza y Leonardo Rolón; Cristian Mercado (76’ Galo Galarza), Alejandro Chaparro, Santiago Santacruz (46’ Rodrigo Vera) y Duván Zárate; Francisco Esteche (61’ Sebastián Ruiz Díaz) y Matías Silvero (61’ Elías Peralta). D.T.: Ireneo Acosta.

Sportivo Iteño: Roberto Jara; Valentín Sánchez, Abel Meza, Christian Sánchez y José Barrios (46’ Nahuel López); Wilson Acosta, Matías López (73’ Franco Barrios), Roque Maidana y Dani Cáceres (46’ Elías Gaona); Gustavo Guerreño (46’ Sebastián Verón) y Jorge Díaz (67’ Leandro Pereira). D.T.: Estanislao Struway.

Goles: 31’ Cristian Mercado y 72’ Sebastián Ruiz Díaz (T). Amonestados: 42’ Abel Meza, 77’ Nahuel López y 80’ Valentín Sánchez (SI); 46’ Santiago Santacruz y 91’ Elías Peralta (T). Expulsados: 37’ Alejandro Chaparro (T) y 78’ Abel Meza (SI).