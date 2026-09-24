Duelos en Asunción y San Lorenzo por la Copa Paraguay

Los clubes de ascenso Atlético Tembetary (División Intermedia) y Sportivo Iteño (Primera División B) pugnarán por una plaza a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El vencedor lidiará en la siguiente instancia con Sol de América, que viene de eliminar al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

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Posteriormente, Recoleta FC, del círculo privilegiado, chocará con Guaireña FC, de la Intermedia, por la continuidad en la Copa de Todos. El triunfador será rival del match entre Olimpia y Sportivo Luqueño, previsto para la semana próxima.

Programa del día

Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño

Estadio: Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.

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Horario: 16:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Esteban Testta y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: José Cuevas.

Recoleta FC vs. Guaireña FC

Estadio: Gunther Vogel, San Lorenzo.

Horario: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.