Duelos en Asunción y San Lorenzo por la Copa Paraguay

Los clubes de ascenso Atlético Tembetary (División Intermedia) y Sportivo Iteño (Primera División B) pugnarán por una plaza a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El vencedor lidiará en la siguiente instancia con Sol de América, que viene de eliminar al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
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Posteriormente, Recoleta FC, del círculo privilegiado, chocará con Guaireña FC, de la Intermedia, por la continuidad en la Copa de Todos. El triunfador será rival del match entre Olimpia y Sportivo Luqueño, previsto para la semana próxima.
Programa del día
Atlético Tembetary vs. Sportivo Iteño
Estadio: Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.
Horario: 16:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Esteban Testta y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: José Cuevas.
Recoleta FC vs. Guaireña FC
Estadio: Gunther Vogel, San Lorenzo.
Horario: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Héctor Balbuena.