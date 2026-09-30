Copa Paraguay
30 de septiembre de 2026 a la - 09:40

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Cerro Porteño y Rubio Ñu disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Cerro Porteño y Rubio Ñu disputan hoy la llave de octavos de final de la Copa Paraguay 2026. A partido único y eliminación directa (si hay empate en 90 minutos, penales), el Ciclón de Gustavo Costas y el Albiverde de Javier Torrente, ex DT azulgrana, juegan a las 19:30, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige José Méndez con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Rubio Ñu, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:30 horas
  • Argentina: 19:30 horas
  • Brasil: 19:30 horas
  • Uruguay: 19:30 horas
  • Chile: 18:30 horas
  • Ecuador: 17:30 horas
  • Colombia: 17:30 horas
  • Perú: 17:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas
  • Bolivia: 18:30 horas
  • El Salvador: 16:30 horas
  • México: 16:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:30 horas
  • Inglaterra: 23:30 horas
  • España: 00:30 horas
  • Bélgica: 00:30 horas
  • Marruecos: 23:30 horas
  • Sudáfrica: 00:30 horas

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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