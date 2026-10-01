Copa Paraguay
01 de octubre de 2026 a la - 09:43

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Olimpia y Sportivo Luqueño disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, puntero del torneo Clausura 2026, y el Auriazul de Lucas Barrios, comprometido con el promedio, juegan a las 19:00, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Sportivo Luqueño, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:00 horas
  • Argentina: 19:00 horas
  • Brasil: 19:00 horas
  • Uruguay: 19:00 horas
  • Chile: 18:00 horas
  • Ecuador: 17:00 horas
  • Colombia: 17:00 horas
  • Perú: 17:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
  • Bolivia: 18:00 horas
  • El Salvador: 16:00 horas
  • México: 16:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:00 horas
  • Inglaterra: 23:00 horas
  • España: 00:00 horas
  • Bélgica: 00:00 horas
  • Marruecos: 23:00 horas
  • Sudáfrica: 00:00 horas

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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