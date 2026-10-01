Olimpia vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, puntero del torneo Clausura 2026, y el Auriazul de Lucas Barrios, comprometido con el promedio, juegan a las 19:00, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú : 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia : 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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