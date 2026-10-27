Nelson Haedo Valdez: “Hoy volvimos a ver el Libertad intenso”

Tras el triunfo frente a Independiente de Campo Grande, con el que abrochó el boleto a las semifinales de la Copa Paraguay, el entrenador de Libertad analizó el nivel exhibido por su equipo y destacó la intensidad mostrada en el campo de juego. “Yo creo que hoy volvimos a ver el Libertad intenso, el Libertad que no se dejó llevar por lo adverso, porque la verdad que hicimos un excelente partido como para ir a las tandas de penales. Excelente en el sentido de que tuvimos muchas combinaciones buenas: la intensidad, la presión alta que hicimos —el primer gol por ejemplo lo hicimos así, presionando alto— y bueno, conforme con la clasificación y también con el despliegue que tuvo el equipo”.

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El estratega también hizo hincapié en la importancia de recuperar efectivos de cara a los próximos desafíos del certamen: “Yo creo que ahora también, como vieron, están llegando otra vez los jugadores que estaban lesionados, y estamos mejorando también en todo lo que se vio hoy con respecto al partido que tuvimos contra Luque. Hoy estoy más conforme con el equipo”.

La lectura del tramo final y la presión sobre el rival

Consultado sobre el despliegue del equipo en el tramo final del compromiso y la postura del adversario, el director técnico valoró la ambición ofensiva de sus jugadores: “Y teníamos la obligación también. Porque era la idea nuestra también poder generar ocasiones teniendo a Elvio Vera y a Huguito Fernández por los costados, a Alan Benítez que también se subía y también a dos excelentes cabeceadores como lo son Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo. Entonces era la idea de que nosotros teníamos la obligación en el sentido de que hoy queríamos ganar”.

El “león guaraní” cerró su análisis reconociendo el esfuerzo colectivo y enviando un mensaje de reconocimiento al rival de turno: “Lo hemos demostrado y orgulloso del equipo que nunca desistió, el equipo que siempre creyó en la victoria, y bueno, nos quedamos contentos con eso y también con los cambios que hicimos. Creo que se vio también una frescura en el plantel. También le felicito a los que entraron desde el comienzo; creo que fue un primer tiempo también muy bueno, muy intenso. Hay que felicitarle al Club Independiente también, que hizo lo suyo, que fue un buen partido de ellos también”.