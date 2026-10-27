Iván Nuevo: “Poca gente se lo esperaba, pero trabajando todos juntos lo logramos”

La selección paraguaya masculina de básquetbol U15 regresó este martes al país con una conquista histórica: el título del Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup U16 de 2027, disputado en Castro, Chile. Entre los protagonistas de la campaña estuvo Iván Nuevo, quien además fue elegido para integrar el All-Star Starting 5 del certamen.

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A su llegada, el jugador expresó su satisfacción por el logro y resaltó el esfuerzo colectivo que llevó a Paraguay a lo más alto. “Pues sí, muy contento, la verdad. Yo creo que poca gente se lo esperaba, pero trabajando todos juntos como un equipo lo hemos logrado conseguir”, manifestó.

El camino hacia el campeonato no fue sencillo. La Albirroja tuvo que afrontar partidos exigentes antes de alcanzar la consagración frente a Chile, al que venció por 71-67. Nuevo reconoció las dificultades que presentó la competencia y recordó que el equipo debió sobreponerse a los obstáculos. “Sí, incluso perdimos un partido contra Uruguay que fue muy, muy difícil. Pero todos fueron partidos difíciles, o sea, nos esperábamos eso, pero logramos sacar la final”, señaló.

Sobre el nivel del torneo, el basquetbolista fue contundente: “Sí, muy exigente, todos los equipos eran parecidos, de mucho nivel todos”.

En lo personal, Nuevo también tuvo motivos para celebrar. Su inclusión en el quinteto ideal lo ubicó entre los jugadores más destacados del campeonato, un reconocimiento que recibió con orgullo y que toma como impulso para seguir creciendo. “Sí, muy, muy orgulloso de mi trabajo y a por más de lo que viene”, afirmó.

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Entre Paraguay y España

Nuevo también habló de su experiencia en el básquetbol español, donde juega mini básquet en Bilbao. Al comparar las dos realidades, consideró que existen diferencias en la manera de jugar, aunque destacó el nivel formativo de ambas regiones.

“Yo creo que el juego de Sudamérica y de Europa es diferente, pero depende de cómo se adapta cada jugador, pues lo afronta de una manera diferente, ¿no? Pero hay buen nivel formativo en los dos países”, explicó.

El título sudamericano representa un paso importante para esta generación, que ahora tendrá la oportunidad de competir en el FIBA AmeriCup U16 de 2027. Con la satisfacción por la conquista y el reconocimiento individual, Nuevo cerró con un mensaje de ambición para lo que viene: “Sí, ¡a por todas!”.

La consagración marca un hito para el básquetbol paraguayo, que conquistó por primera vez el título sudamericano U15, después de los subcampeonatos de 1997 y 2016. Una generación que convirtió el trabajo colectivo en una celebración histórica para el deporte nacional.