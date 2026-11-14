Recoleta elimina a Libertad y se anota por primera vez en la final de la Copa Paraguay

Desde el arranque,Libertad asumió el protagonismo del encuentro a través de la posesión del balón, mientras que Recoleta FC optó inicialmente por un planteamiento más conservador. El Canario cedió la iniciativa para apostar de lleno a las transiciones rápidas; sin embargo, demostró ser un equipo sumamente punzante cada vez que lograba pisar el área rival, convirtiendo cada aproximación en un verdadero peligro para la defensa gumarela.

Antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Recoleta advirtió su peligrosidad a través de una pelota parada. Claudio Garay ejecutó un balón largo al área, donde el zaguero Nicolás Marotta ganó por arriba para asistir de cabeza a su compañero de zaga, Marcos Pereira. Este último conectó un remate exigido que contuvo el arquero Rodrigo Morínigo, bien ubicado para ahogar el grito de gol con las rodillas.

Sin embargo, pasada la marca de los quince minutos, fue Libertad el que rompió el cero mediante la misma vía: un tiro libre ejecutado con violencia por Iván Ramírez Ferreira. El disparo, dirigido al palo del arquero, se vio favorecido por un leve desvío de cabeza de Juan Alexander Franco, una modificación en la trayectoria que terminó condicionando al guardameta quien cuando quiso reaccionar ua el esférico estaba en el fondo de la red, decretando la apertura del marcador para el conjunto.

Ese golpe inicial despertó al “Canario”, que asumió el protagonismo con la clara misión de igualar las acciones. El empate estuvo a punto de caramelo sobre la media hora de juego, tras un centro desde la derecha enviado por Ronal Domínguez al segundo palo. Allí apareció Aldo González ganándole la espalda a Gilberto Flores para conectar un cabezazo a contrapierna de Rodrigo Morínigo, cuyo balón terminó pasando peligrosamente cerca del poste izquierdo del arco repollero.

Cerca del cierre de la primera mitad, y volviendo a instalarse con peligro en campo rival, el cuadro recoletano generó una nueva ocasión de riesgo gracias a una gran acción individual de Brahian Ferreira. El atacante encaró desde la derecha hacia el medio, dejó atrás la marca de Néstor Giménez y sacó un potente zurdazo esquinado que obligó a Rodrigo Morínigo a lucirse con una sólida intervención, recostado sobre su costado izquierdo para evitar la caída de su valla.

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En busca de prolongar su buen momento en el arranque de la complementaria, el técnico Jorge González apostó por los ingresos de Alejandro Silva y Wilfrido Báez. El primero aportó inmediata generación de fútbol y protagonizó la primera advertencia del “Canario” en la etapa final: envió un centro bombeado al segundo palo que Marcos Pereira bajó con precisión para Juan Alexander Franco. Sin embargo, totalmente solo frente al arco, este último evidenció su falta de oficio ofensivo al mandar el cabezazo por encima del larguero.

Superada la hora de juego, Libertad logró zafar de la presión y generó su primera jugada clara de gol en el segundo tiempo. La acción nació de una gran incursión ofensiva de Gilberto Flores, quien ganó la línea de fondo por el carril derecho y lanzó un centro rasante y venenoso entre la defensa y el arquero; Lorenzo Melgarejo llegó exigido a conectar el balón, enviándolo afuera y desaprovechando una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja.

Minutos más tarde, el panorama se ensombreció para el Gumarelo al quedarse con inferioridad numérica. Tras una revisión en el VAR, el árbitro expulsó con tarjeta roja directa a Federico “Pachi” Carrizo por un fuerte pisotón entre el talón y el tobillo de Aldo González. Con superioridad en cancha, Recoleta monopolizó el trámite y llegó al tanto de la igualdad a través de Wilfrido Báez; sin embargo, la alegría duró poco, ya que el gol fue anulado por posición adelantada del propio anotador tras la revisión arbitral.

Todo se complicó aún más para el elenco de Ariel Galeano, cuando el capitán Lorenzo Melgarejo protagonizó una barrida, que derivó en un planchazo al tobillo izquierdo de Pedro Ríos. Advertido por el VAR a cargo de José Méndez, el árbitro Derlis López no dudó en exhibirle la tarjeta roja directa al delantero liberteño. Con dos hombres de más en el campo, el Canario volcó la cancha y asedió con insistencia el área repollera, convirtiendo a Rodrigo Morínigo, quien respondió con seguridad cada vez que fue exigido, con tapadas y mostrando firmeza para descolgar los centros.

En la recta final,Marcelo Cañete sacó un potente disparo desde tres cuartos de cancha que Rodrigo Morínigo alcanzó a desviar con las yemas de los dedos, logrando que el balón se estrellara contra el larguero. La insistencia tuvo su premio en el primer minuto de adición: cuando Hugo Fernández se disponía a despejar dentro del área, fue anticipado por Paul Charpentier y terminó cometiéndole un claro penal al delantero argentino. Con su tradicional remate con saltito, Alejandro Silva ejecutó a media altura, venciendo la estirada de Morínigo y decretando el agónico empate.

De esta forma, la definición se extendió a la tanda de los penales, donde los recoletanos mostraron una efectividad pura al encajar las cinco ejecuciones. La decisiva tapada de Óscar Toledo al remate de Álvaro Campuzano terminó marcando la diferencia para que el “Canario” se instale por primera vez en la gran final de la Copa Paraguay, donde aguarda por el vencedor del duelo entre Cerro Porteño y Sol de América, a disputarse mañana en el estadio Juan Canutto Pettengill de Itauguá.