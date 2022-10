Jugadores del Deportivo Capiatá reclaman salarios atrasados y el presidente da su versión

Alexis Verdún, jugador del Deportivo Capiatá de la Primera B, habló con el Cardinal Deportivo este jueves y dio detalles acerca del adeudo de salario que reclamaron los jugadores con una manifestación frente al Banco Nacional de Fomento.

“Muchas falsas promesas de parte del presidente que ya son insostenibles, hace 5 meses no cobramos. El presidente me dijo que esta semana ya estaría la plata en el Banco Nacional. Hoy vinimos y el jefe del banco dijo que supuestamente no se puede acceder para los pagos”.

“El presidente nos mostró todo después del último partido contra el 3 de Febrero, que está la plata ahí. Ahora entre nuestro capitán y Gustavo Romero fueron a tratar de solucionar”, expresó.

La otra cara del problema

Desde la otra parte, Ezequiel Ramírez Barreto, presidente del escobero, brindó su versión y atribuyó el “bloqueo financiero”, debido al problema que tuvo la institución este año, que guardaría relación con el ex jugador uruguayo, Sebastián Marset (31).

“Este año pasamos por muchas cosas, tuvimos varios bloqueos financieros por un motivo es de público conocimiento. Este año tuvimos la venta de Hugo Cuenca y Junior Marabel que oxigenaba un poco al club, recibimos un dinero del Milán por 470 mil dólares”

“Recibimos la plata a través de la Asociación Paraguaya de Fútbol, al no tener cuenta bancaria. Hasta ahora no podemos acceder por una cuestión evaluativa”.

“Nosotros consultamos a los jugadores, me preguntaron si podían hacer una manifestación y les dije que sí. Ojalá que el banco nos dé la posibilidad de saldar esos fondos, no sólo los de los jugadores, hay funcionarios dentro de la institución. No a todos los jugadores se les debe cinco meses, a algunos solo se le debe por un mes y medio”, sentenció.