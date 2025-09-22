Recoleta FC, con festejo en el “inquilinato”

La fiesta del centenario del Independiente de Campo Grande, con el “inquilinato” de Recoleta FC, sirvió para hablar de las experiencias en la máxima categoría entre los presidentes Saturnino Gamarra Cáceres y Luis Antonio Vidal Velázquez.
Lea más: Multa al uruguayo Gonzalo Falcón
El Canario compite por segundo año en la máxima categoría (el primero fue en 2002). “Inde” totaliza cuatro temporadas en el círculo privilegiado, en dos etapas, 2011 a 2012 y 2017 a 2018, con intervención en la Copa Sudamericana 2019.
El primer objetivo de “Reco” está prácticamente asegurado, que es la permanencia. El siguiente está encaminado, la inédita clasificación a un certamen internacional.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy