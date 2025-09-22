Deportivo Recoleta

Recoleta FC, con festejo en el “inquilinato”

La directiva del Recoleta FC participó el sábado del festejo por los 100 años de fundación del Independiente de Campo Grande, con el que mantiene una relación especial, compartiendo el estadio Ricardo Grégor, mediante un convenio por cinco temporadas.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 19:02
Luis Antonio Vidal, en medio de los anfitriones, los hermanos Saturnino (i) y Eriberto Gamarra.
La fiesta del centenario del Independiente de Campo Grande, con el “inquilinato” de Recoleta FC, sirvió para hablar de las experiencias en la máxima categoría entre los presidentes Saturnino Gamarra Cáceres y Luis Antonio Vidal Velázquez.

El Canario compite por segundo año en la máxima categoría (el primero fue en 2002). “Inde” totaliza cuatro temporadas en el círculo privilegiado, en dos etapas, 2011 a 2012 y 2017 a 2018, con intervención en la Copa Sudamericana 2019.

El primer objetivo de “Reco” está prácticamente asegurado, que es la permanencia. El siguiente está encaminado, la inédita clasificación a un certamen internacional.

