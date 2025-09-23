Recoleta FC: Vacancia en la portería canaria

Tras la descalificación del portero charrúa Gonzalo Falcón, de Recoleta FC, en el choque del pasado fin de semana contra Tembetary (triunfo por 3-1), por una actitud antideportiva, el que pasó a ocupar el arco canario fue Óscar Ramón Toledo (26 años), quien participó de su primer partido en filas del “Reco”, en certámenes ligueros.

Lea más: Festejo en el “inquilinato”

Además del villarriqueño, el otro candidato del entrenador Jorge González Frutos para custodiar el portal aurinegro es Nelson Ferreira González (27), quien ya lleva tres presentaciones con “Reco”, todas en el Clausura.

En la Copa Paraguay, con eliminación ante Sol de América en la llave de 16 por 1-0, el titular fue Toledo, quien fue expulsado, registrándose el ingreso de Ferreira.

La duda se disipará en la práctica de mañana. Falcón, que totaliza 32 juegos, descansará por dos fechas.