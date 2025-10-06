Recoleta FC: Romero, canario “definitivo”

El monto de la operación no fue divulgado. Lo que sí hizo el Canario, Recoleta FC, es adelantar los trámites para “blindar” al excelente volante Lucas Romero.

El volante de contención es integrante de la selección nacional, con la que se encuentra en la gira asiática para los amistosos contra Japón (el viernes) y Corea del Sur (el martes de la semana próxima).

“La opción vence en noviembre, pero Recoleta ya hará uso de ella y ha arreglado con el jugador su nuevo contrato”, expresó el presidente aurinegro Luis Antonio Vidal, quien espera que Romero siga creciendo para disputar la Copa del Mundo 2026.

La idea es que Romero compita el año próximo en el exterior o en un grande del país, para una mayor exposición y competitividad.

“Reco” es el cuarto club en la carrera del choreño, después de Panchito López, Libertad y Tacuary.