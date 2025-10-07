Recoleta FC: Entradas para la fiesta itaugüeña

Los aurinegros de Recoleta FC, que cumplen su segunda temporada en el círculo privilegiado de nuestro fútbol, en la que estuvieron en 2002, palpitan con el éxito deportivo y económico, teniendo la misión de vencer por primera vez al Expreso Decano.

El ingreso a Graderías costará 20.000 guaraníes, a Plateas 40.000 y a Preferencias 60.000. Las localidades pueden ser adquiridas vía online a través de Tuti.

La barriada recoletana dispone de transporte y acceso gratuitos para la cita en la Ciudad del ñandutí, con una suscripción previa en la cuenta del club.

Con el objetivo de la permanencia prácticamente abrochado, los aurinegros van por la histórica clasificación a un certamen de la Conmebol que sería la Copa Sudamericana.

Luego de cerrar la operación con Tacuary para asegurar el 50 por ciento de los derechos económicos de Lucas Romero, la dirigencia, encabezada por Luis Antonio Vidal, espera concretar una operación a fin de año. Uno de los transferibles es el velocista Brahian Vidal Ferreira.