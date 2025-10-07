General Caballero JLM: Cuatro años de esfuerzo

La estadía del General Caballero de Juan León Mallorquín en la máxima categoría de nuestro fútbol, lentamente está llegando a su fin, pese al gran esfuerzo.

El Rojo altoparanaense lleva cuatro años de intervención en el círculo privilegiado. A esta altura, necesita prácticamente un milagro para evitar su caída a la Intermedia, que para algunos es una “catástrofe” y para otros una ocasión para reestructurar algunas cosas y volver con todo.

A la temporada liguera le quedan 21 puntos y “General” está 14 por debajo del Sportivo Luqueño, una desventaja muy difícil de remontar en siete rondas. Otro “rival directo” es Recoleta FC, que está más cerca de un certamen internacional que del descenso.

El club altoparanaense, presidido por el Dr. Julio César Aldama, deja de entrada un gran legado. El estadio Ka’arendy es un orgullo para el pueblo, más el complejo en construcción para brindar oportunidades a los jóvenes soñadores.