Recoleta FC: El Canario hizo historia

El pasado viernes, el Canario, Recoleta FC, le ganó a Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, en Itauguá por 1-0, con gol de Juan Sebastián Vargas.

Lea más: Olimpia sucumbe contra Recoleta

“Este plantel y la dirigencia quedan en la historia del club, porque muchos objetivos se fueron superando, ganar el campeonato de la Primera B, de la Intermedia, son dos títulos”, expresó el presidente aurinegro Luis Antonio Vidal Velázquez.

“Con humildad y sacrificio queremos permanecer en Primera y tal vez clasificar a una copa internacional”, añadió el directivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sábado, Recoleta enfrentará al líder del torneo Clausura, Guaraní, en duelo de la decimoséptima fecha a celebrarse en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 20:00.