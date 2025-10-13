Deportivo Recoleta

Recoleta FC: El Canario hizo historia

Recoleta FC le ganó por primera vez a Olimpia en su corta militancia en la máxima categoría de nuestro fútbol (dos temporadas, 2002 y 2025).

Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 16:44
Luis Antonio Vidal Velázquez (51 años), presidente de Recoleta FC.
El pasado viernes, el Canario, Recoleta FC, le ganó a Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, en Itauguá por 1-0, con gol de Juan Sebastián Vargas.

“Este plantel y la dirigencia quedan en la historia del club, porque muchos objetivos se fueron superando, ganar el campeonato de la Primera B, de la Intermedia, son dos títulos”, expresó el presidente aurinegro Luis Antonio Vidal Velázquez.

“Con humildad y sacrificio queremos permanecer en Primera y tal vez clasificar a una copa internacional”, añadió el directivo.

El sábado, Recoleta enfrentará al líder del torneo Clausura, Guaraní, en duelo de la decimoséptima fecha a celebrarse en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 20:00.

