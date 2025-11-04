Recoleta FC: El retorno del capitán

El capitán de Recoleta FC, Alejandro Silva, no pudo participar del duelo contra General Caballero de Juan León Mallorquín (victoria de visitante por 3-1) por llegar a la quinta tarjeta amarilla, penada con una fecha de suspensión.

El Canario necesita apenas un punto para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana. El choque del fin de semana frente a los auriazules será en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.

Ale Silva llegó al Nido recoletano a principios de temporada, tras desvincularse de Libertad. Su producción fue muy buena, con 11 goles en 38 presentaciones.

Los datos estadísticos frente a Luqueño en el año marcan un triunfo de los auriazules por 1-0 y dos empates sin goles.