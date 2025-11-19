Recoleta FC: Romero, debut albirrojo y con múltiples propuestas

El natural de Choré (departamento de San Pedro), Lucas Ramón Romero, llegó a Recoleta FC a principios de la temporada proveniente de Tacuary, con una cláusula de compra del 50 por ciento de sus derechos económicos, ejecutada recientemente por el club aurinegro.

Con el Canario, Romero lleva 35 presentaciones y un gol. Su buen rendimiento le valió el llamado de Gustavo Alfaro a la Albirroja, con la que hizo su estreno el martes, en la victoria por 2-1 sobre México, en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas.

Uno de los interesados en el concurso del mediocampista, que del Panchito López de Choré recaló a las formativas de Libertad, es el argentino San Lorenzo de Almagro, aunque existen instituciones con mayor poder adquisitivo interesados en su concurso.

