Deportivo Recoleta
11 de noviembre de 2025 - 17:21

Recoleta FC: Canario con pluma internacional

Luis Antonio Vidal Velázquez, presidente de Recoleta FC.
Luis Antonio Vidal Velázquez, presidente de Recoleta FC.Gentileza

En su segunda temporada de intervención en la máxima categoría de nuestro fútbol (la primera fue en el lejano 2002), Recoleta FC logró su histórica clasificación a un certamen internacional, la Copa Sudamericana.

Por ABC Color

El Canario, Recoleta FC, irrumpió con todo en el círculo privilegiado, con juego dinámico, con el componente de la superficie de césped sintético montado en el estadio del Independiente CG, que pasó a brindar variedad a la competencia.

La dirigencia aurinegra, comandada por Luis Antonio Vidal, se había fijado como objetivos la permanencia en el circuito mayor y la obtención de una plaza para un certamen de la Conmebol. Las metas fueron alcanzadas.

Las autoridades esperan mantener el 80 por ciento del plantel y potenciarlo para el 2026. El deseo es superar el filtro local de la Sudamericana, contra Olimpia, Nacional o Trinidense, para acceder a la fase de grupos.

