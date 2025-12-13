Deportivo Recoleta
13 de diciembre de 2025 - 18:11

Recoleta FC: El salto al profesionalismo

Francisco Pacher llega a Recoleta tras militar en el 12 de Octubre de Itauguá, en la Primera División B, la tercera categoría del fútbol paraguayo.
Futbolistas que venían compitiendo en el ascenso y en el interior del país dan un salto a la máxima categoría de la APF de la mano de Recoleta.

Por ABC Color

Recoleta FC pretende iniciar la pretemporada con el plantel completo. Es por eso que la dirigencia, encabezada por Luis Antonio Vidal, está asegurando las incorporaciones.

Francisco Pacher (24 años), últimamente en 12 de Octubre de Itauguá; Antonio Samaniego Grance (31), campeón del Nacional B con el 15 de Mayo de Itapé, y Juan José Garay (22), del Deportivo Capiatá, llegan al Canario, que en setiembre incorporó al luqueño Éder Barreto (21) y que acaba de confirmar los fichajes del argentino Nicolás Marotta (28) y Allan Wlk Duré (22).

En cuanto a las bajas recoletanas, las mismas serían Hernán “Chico” Pérez (36), Aldo Walmor González (29) y probablemente Luis Carlos Cardozo (37).

