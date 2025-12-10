Recoleta FC: Renovaciones y planificación

A través de su redes sociales, el club aurinegro, Recoleta, presidido por Luis Antonio Vidal comunicó la extensión de los vínculos de Iván Rodrigo Piris (36 años), por todo el 2026, Wilfrido Manuel Báez (31) y Gonzalo Falcón (29), estos hasta el 2027.

Piris estuvo presente en 24 cotejos, Wil Báez acumuló 40 presentaciones, con ocho goles marcados, mientras que Falcón estuvo presente en 34 encuentros.

De momento, las salidas confirmadas son las de Alejandro Silva (36), quien militará en Olimpia y Lucas Ramón Romero (23), quien proseguirá su carrera deportiva en el exterior, aunque hasta el momento no fue anunciado su futuro.

El expeditivo volante central, componente de la selección nacional, es pretendido por clubes de Chile, Brasil y Argentina.

El Canario tendrá en 2026 su tercera temporada en la máxima categoría de nuestro fútbol y disputará por primera vez la Copa Sudamericana, contra un rival a ser confirmado en el sorteo del próximo jueves 18 (Olimpia, Nacional o Trinidense).

El entrenador Jorge González Frutos trabaja en la diagramación de la pretemporada. El más experimentado integrante de su staff y fuente de consulta permanente, Francisco “Kitu” Martínez, está de cumpleaños este miércoles (#58), recibiendo las congratulaciones tanto de Recoleta como de Tacuary, donde realizó gran parte de su carrera futbolística. Es formador de valores en el Buque barriojarense y aporta su cuota de experiencia en “Reco”.