Recoleta FC: Un tempranero viaje a Villeta

Las acciones en La Fortaleza albiazul de la compañía Naranjaisy, entre Sportivo Ameliano y Recoleta FC, se pondrán en marcha a las 07:30, con la presentación de los equipos A y B de ambos clubes.

Para el Canario, este será el más importante test match de la fase preparatoria, teniendo en cuenta que el anterior, contra el aficionado Torres FC, sirvió para soltarse luego de la dura etapa física.

La V azulada tuvo exámenes exigentes en este periodo, contra Nacional y Racing de Avellaneda. Si bien los resultados fueron negativos tanto contra la Academia paraguaya como la argentina, los juegos sirvieron para que el técnico Roberto Nanni saque importantes conclusiones.

“Reco”, dirigido técnicamente por Jorge González Frutos, debutará este año a nivel internacional, en la Copa Sudamericana.

El jueves 5 de marzo, los aurinegros enfrentarán a Nacional, en el Defensores del Chaco, a las 19:00, por un lugar en la fase de grupos de “La Gran Conquista”.