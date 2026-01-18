Ameliano supera a Recoleta en La Fortaleza

El test match entre Ameliano y Recoleta FC se cumplió a puertas cerradas. Como la V azulada no divulga los detalles de sus amistosos, la obtención de los datos resultó una tarea complicada.

Del lado del Canario todo se hace más sencillo, pues cuenta con un sistema de comunicación eficiente, facilitando la tarea a la prensa.

El lateral izquierdo Jesús Abel Paredes, de retorno a Ameliano después de su paso por Olimpia, y el centroatacante Roland Escobar, quien actuó de recambio, marcaron los goles del cotejo principal, en la compañía Naranjaisy.

Las formaciones. Ameliano: Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González Trinidad, Luca Andrea Falabella y Abel Paredes; Fredy Vera, Estivel Moreira, Jonathan Benítez y Valentín Larralde; Elvio Vera y Alex Servían. D.T.: Roberto Nanni. Recoleta FC: Andrés Marsengo; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón y Pedro Ríos; Juan José Falcón, Juan Alexander Franco, José Antonio Espínola y Junior Noguera; Allan Wlk Duré y Kevin Parzajuk. D.T.: Jorge González Frutos. El choque entre los suplentes finalizó 1-1.

Los plantes cerraron la fase de juegos de fogueo y se disponen a iniciar el nuevo ciclo futbolístico.

Recoleta animará el viernes el primer cotejo oficial del 2026 contra el Sportivo Trinidense, sobre la pista sintética del estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 18:00.

Ameliano será protagonista del último match de la ronda inicial, fijado para el domingo frente a Rubio Ñu, en Villeta, a las 20:15.