Recoleta FC: Portería canaria, una incógnita

En el reciente amistoso de Recoleta FC con Ameliano (derrota por 2-0), el argentino Andrés Marsengo (23) dejó más dudas que daltónico en el semáforo.

Por ese motivo, es altamente probable que el arquero titular sea Nelson Ferreira (27), teniendo en cuenta que Óscar Toledo (26) se encuentra lesionado.

El match del fin de semana entre el Canario y la Cruz amarilla fue fijado a las 18:00, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, sobre la superficie de césped sintético.

