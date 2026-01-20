Deportivo Recoleta
20 de enero de 2026 - 01:00

Recoleta FC: Portería canaria, una incógnita

Nelson Ferreira sería el viernes el arquero titular de Recoleta FC contra Trinidense, en el Independiente de Campo Grande.
Nelson Ferreira sería el viernes el arquero titular de Recoleta FC contra Trinidense, en el Independiente de Campo Grande.VICTOR FERREIRA

Un dilema se presenta en Recoleta FC, que guarda relación a quién ocupará la portería el viernes contra Trinidense, en el partido inaugural del torneo Apertura.

Por ABC Color

En el reciente amistoso de Recoleta FC con Ameliano (derrota por 2-0), el argentino Andrés Marsengo (23) dejó más dudas que daltónico en el semáforo.

Lea más: Ameliano supera a Recoleta

Por ese motivo, es altamente probable que el arquero titular sea Nelson Ferreira (27), teniendo en cuenta que Óscar Toledo (26) se encuentra lesionado.

El match del fin de semana entre el Canario y la Cruz amarilla fue fijado a las 18:00, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, sobre la superficie de césped sintético.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy