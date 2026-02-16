Recoleta: Un Canario de 95 años

Un aniversario que sorprende al Canario, Recoleta, en la máxima categoría de nuestro fútbol, en pleno crecimiento y en las puertas de un estreno internacional.

La fiesta aurinegra se realizó el sábado, en el local de eventos Tiam, con unos 150 presentes. En la ocasión, la directiva, encabezada por Luis Antonio Vidal, distinguió a socios, jugadores y componentes de la comisión.

Francisca Domínguez, Orlinda Urbieta y Lidia Solís vda. de Aguilar fueron dintinguidas por los años de fidelidad y apoyo al club, cuya denominación oficial es el Deportivo Recoleta, pero que compite a partir del 2025 con la marca de Recoleta FC.

Los dirigidos técnicamente por Jorge González Frutos enfrentarán el jueves 5 de marzo a Nacional, en el Defensores del Chaco, a las 19:00, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.