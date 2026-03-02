Jorge González sobre Zeballos: “Somos un equipo intenso, que quiere que el jugador corra”

Ante los rumores que suelen rodear los fichajes de renombre, González Frutos inició su intervención aclarando que la llegada de “PZ10” fue consensuada y no una imposición de la directiva, destacando la libertad de la que goza en su cargo. “El presidente nunca me impuso ningún jugador, eso quiero aclararlo de entrada. Nosotros teníamos en vista que necesitábamos, de repente, otro delantero. No tenemos el dinero que tienen otros clubes; él pasó las opciones, tuve muchas posibilidades, se debatió y se llegó a un acuerdo con Pablo”.

Sin embargo, el entrenador fue sincero sobre el presente del atacante y el desafío que representa integrarlo a un plantel ya numeroso. “Pablo todavía no se está acoplando al grupo; él va a tener que hacer un reacondicionamiento físico muy fuerte. Yo no tengo la oportunidad de darle muchas herramientas porque, con él, sería el jugador número 41 dentro de mi grupo y me tengo que enfocar en recuperar a otros jugadores. Fue una negociación entablada de mi parte con el presidente y con el jugador”.

El técnico de Recoleta dejó claro que la trayectoria del delantero no le asegura la titularidad, asegurando que su sistema de juego requiere un despliegue físico. “Él va a tener un periodo de adaptación, luego se acoplará al grupo y después nosotros manejaremos si está o no a la altura de lo que buscamos. Somos un equipo intenso que quiere que el jugador corra; no queremos a nadie parado. No porque sea Pablo Zeballos va a jugar conmigo si no está bien; así ocurrió con otros grandes jugadores. Soy una persona que trata de poner a quienes estén en mejores condiciones y siempre va a ser así, al menos mientras yo siga siendo técnico de Recoleta”.

Para cerrar, el DT reforzó su postura citando la relación profesional que mantiene con la dirigencia, incluso en casos familiares. “Tengo cinco años en el club y, por más que Thiago Vidal sea hijo del presidente, nunca —ni una sola vez— el presidente me obligó a que su hijo juegue. Tengo mi teléfono acá y pueden revisarlo: jamás lo va a hacer, porque es respetuoso hacia quien está al frente de la institución en el cargo que me designó”.

El largo camino de Pablo Zeballos hacia el retorno

La expectativa por ver a Pablo Zeballos nuevamente en el campo es probable, considerando que su último partido oficial data del 13 de noviembre de 2022. En aquella ocasión, defendía la camiseta del Sportivo Ameliano en un duelo clave por la permanencia ante Guaraní. En aquel encuentro, la “V” Azulada logró una remontada histórica tras estar dos goles abajo, terminando con un marcador de 4-2. Zeballos fue el encargado de sellar la victoria desde el punto penal, marcando el cuarto tanto que aseguró la permanencia de su equipo en la élite.