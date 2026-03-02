Recoleta FC: El Canario, en un nuevo escenario

Para la institución aurinegra, Recoleta, presidida por Luis Antonio Vidal, este partido es tan importante que todos los titulares tuvieron descanso el domingo en el choque por el torneo Apertura contra Cerro Porteño, en el que los azulgranas se impusieron por 2-0, en la Nueva Olla.

El entrenador Jorge González Frutos señaló que sus dirigidos (no todos) recurren a vehículos usados orientales importados de puertos de Chile como movilidad y que la victoria contra la Academia eventualmente les puede brindar buenos ingresos.

“El presupuesto total (de Recoleta) es de 70.000 dólares. Mis jugadores tienen un ‘chileré’. Por eso están ante una gran oportunidad. Oré mboriahu; rorekoseminte la pirapire”, señaló el DT utilizando el jopara (mezcla) al referenciar la “pobreza” (o al menos un salario menor a los otros planteles) y el deseo de ganar una buena plata.

El estratega del Canario señaló que Claudio “Cachete” Garay es el candidato a ocupar la vacancia del lesionado Junior Noguera.