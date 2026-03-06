El trasfondo del cambio de arquero que le dio la clasificación a Recoleta FC

Lejos de ser una improvisación, el entrenador explicó que la determinación nació del análisis estadístico y la observación técnica durante la semana previa al duelo internacional. “Realmente los chicos siempre, al culminar los entrenamientos, ejecutan penales, hacen sus concursos y sus apuestas. Yo, por lo menos, siempre me tomo el atrevimiento de mirar mucho. El día anterior, el miércoles, hicimos el último entrenamiento con la pelota parada e hice ejecutar a todos los jugadores convocados para verificar y darles un poco de seguridad también a la hora de patear”.

El entrenador canario aseguró que la técnica en los penales fue determinante para tomar la decisión. “Observamos que Óscar, de 23 penales que se le ejecutaron, tapó 11, y Nelson había tapado solamente dos. La técnica de atajada era lo importante; son técnicas diferentes las que utilizan los dos. Nelson se agacha un poco más temprano y, con eso, para el jugador que va a patear se le agranda el arco. En cambio, Óscar tiene la técnica de quedarse parado, temporizar por mucho tiempo, extender los brazos y luego tomar una decisión. Para el pateador, a veces eso le crea una confusión y fue eso lo que divisamos”.

El conductor recoletano reveló que manejó la situación con extrema cautela junto a su cuerpo técnico para no afectar la psicología del arquero titular durante los 90 minutos de juego. “Lo hablé con el profesor Osvaldo Cabral, que era el entrenador de arqueros. Estábamos viendo los penales juntos y le dije: ‘Óscar es el que va a atajar penales si es que se va a la tanda, así que voy a cambiar a Nelson si eso sucede’. Le dije que no le iba a avisar a ninguno de los dos. Primero, para no crear una inseguridad en Nelson, que era el arquero titular; quería que él esté tranquilo para que tenga una buena participación. Era solamente una situación que podría ocurrir en el partido. Sucedió, lo ejecutamos y, gracias a Dios, salió muy bien. Es gracias al trabajo de Óscar”.

El enojo de Nelson Ferreira y una espina del pasado

A pesar del éxito, la cámaras captaron el malestar de Nelson Ferreira al ser sustituido. El técnico abordó la reacción de su dirigido, atribuyéndola a la adrenalina del momento y a una mala interpretación del cambio. “Sí, realmente hubo unos cuantos gestos de Nelson y se entiende. Hay que comprenderlo, hay que dialogar con él. Es un chico que está creciendo; él tiene que a veces entender que la toma de decisiones nuestra no es también, a veces, muy fácil. Tenemos siempre varios jugadores y en esta ocasión la decisión fue esa. Capaz él haya entendido en ese momento que, por el pequeño error que tuvo —quizás en el gol—, pensó que se le tenía que dar una oportunidad para continuar. Pero cuando yo me tomo algo en la cabeza, casi siempre lo ejecuto”.

Además, confesó que una experiencia negativa en la Copa Paraguay 2024 fue el detonante para no dudar en esta ocasión. “En la Copa Paraguay del año 2024, cuando jugamos contra Cerro Porteño y salió empatado, Nelson no estaba en ese partido. Yo también ya estaba pensando en aquel momento en meter a nuestro arquero suplente, que en aquel entonces era Óscar Benítez. También lo había dialogado con mi preparador de arqueros, y al final no lo ejecuté, no lo realicé; y el partido lo perdimos por penales. Entonces, como se me vino eso a la mente y, sobre todo, viendo todo lo que es Óscar, esta vez dije: ‘No voy a volver a cometer el mismo error, esta vez sí lo voy a ejecutar’”.